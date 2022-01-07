«Рубин» распрощался с Сайто

Полузащитник «Рубина» Мицуки Сайто нашёл себе новый клуб. 22-летний японец ещё в августе был отзаявлен казанским клубом, проведя три матча (53 минуты) в текущем сезоне. Новым клубом Сайто стала «Гамба Осака». Напомним, что год назад японец появился в Казани после арендной сделки с правом выкупа из «Сенан Бельмаре». Конечно, контракт Сайто никто выкупать не стал.

Трансферная стоимость Сайто оценивается почти в 1 млн евро. Казанский «Рубин» идет на десятом месте в чемпионате России (6 побед, 4 ничьих и 8 поражений).