По всей видимости, лондонскому «Вест Хэму» понравилось закупаться футболистами на российском рынке. Прошлым летом «молотобойцы» подписали лидера ЦСКА Николу Влашича, а также взяли в аренду представителя «Спартака» Алекса Краала.

Как сообщает британский источник Football Insider, теперь английский клуб проявляет серьезный интерес к игроку «Рубина» Хвиче Кварацхелии. Согласно предоставленным сведениям, «Вест Хэм» готов отдать за перспективного грузинского вингера около 15 миллионов евро.

Вполне вероятно, что казанцы согласятся на предложение по 20-летнему полузащитнику, если поступит конкретный запрос, ведь контракт Кварацхелии истекает уже летом 2024. Таким образом, позже он, скорее всего, будет стоить гораздо дешевле.