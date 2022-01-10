Новобранец «Зенита» признавался в том, что болеет за... «Спартак»

Как мы уже сообщали, новым приобретением «Зенита» стал Иван Сергеев, перешедший в стан чемпионов России из самарских «Крыльев Советов». Новобранец питерского клуба в своем первом заявлении в новом качестве дал понять, что «шокирован новостью о своем переходе».

Но, возможно, его шок связан с тем, что Сергеев, как следует из его одного не очень уж давнего интервью, болеет за московский «Спартак»? Соответствующее признание он сделал не далее как в 2019 году в интервью официальному сайту московского «Торпедо», в составе которого он как раз выступал в ту пору:

- Симпатизирую «Спартаку». Пару раз на матчи даже выбирался в прошлом году, - ответил Сергеев на вопрос корреспондента.