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Новобранец «Зенита» признавался в том, что болеет за... «Спартак»

10 Января 2022 • 22:49 Комментировать (1)
Зенит
...
Рубин
1.38 5.15 7.50
26.02 19:00

Как мы уже сообщали, новым приобретением «Зенита» стал Иван Сергеев, перешедший в стан чемпионов России из самарских «Крыльев Советов». Новобранец питерского клуба в своем первом заявлении в новом качестве дал понять, что «шокирован новостью о своем переходе».

Но, возможно, его шок связан с тем, что Сергеев, как следует из его одного не очень уж давнего интервью, болеет за московский «Спартак»? Соответствующее признание он сделал не далее как в 2019 году в интервью официальному сайту московского «Торпедо», в составе которого он как раз выступал в ту пору:

 - Симпатизирую «Спартаку». Пару раз на матчи даже выбирался в прошлом году, - ответил Сергеев на вопрос корреспондента.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Иван Сергеев
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Комментарии (1)
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jUMPER
10 Января 2022 в 23:04
ай...ну эта болезнь легко излечима...)))
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