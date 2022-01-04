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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кого купит «Зенит» в зимнее трансферное окно

04 Января 2022 • 10:01 Комментировать (1)
Зенит
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Рубин
1.38 5.15 7.50
26.02 19:00

«Зенит» – самый могущественный по ресурсам клуб РПЛ. Сейчас в распоряжении Сергея Семака лучший состав в лиге по индивидуальному мастерству исполнителей. Питерский клуб занимает первое место в РПЛ, но это не значит, что селекционная служба будет сидеть сложа руки. У многих футболистов заканчиваются контракты, некоторые уйдут уже зимой, поэтому «Зениту» необходимо усиление в ближайшее трансферное окно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о потенциальных новичках «Зенита».

Луис Фелипе («Лацио»)

Трансферная стоимость: 18 млн евро

У 24-летнего центрального защитника «Лацио» контракт заканчивается через полгода. «Орлы» не могут договориться с бразильцем относительно продолжения сотрудничества. «Лацио» согласен на продажу в конце зимнего трансферного окна, если не будет достигнута договорённость. Конкуренцию «Зениту» готова навязать и «Валенсия». Фелипе намерен зарабатывать 2,5 млн евро в год, и оба клуба готовы ему платить деньги. Фелипе – игрок основного состава и провёл в текущем сезоне 22 матча.

Никита Хайкин («Будё-Глимт»)

Трансферная стоимость: 1,5 млн евро

Если Станислав Крицюк не успеет восстановиться ко второй части сезона-2021/22, тогда «Зенит» намерен вступить в переговоры с норвежским «Будё-Глимтом» по голкиперу Никите Хайкину. Взамен норвежский клуб может получить вратаря Александра Васютина, который сейчас выступает в аренде в «Юргордене», а также деньги. 26-летний Хайкин с 2019 года выступает за «Будё-Глимт», где провёл 70 матчей и дважды становился чемпионом Норвегии.

Иван Сергеев («Крылья Советов»)

Трансферная стоимость: 2,8 млн евро

Зимой «Зенит» может остаться без Дзюбы и Азмуна, поэтому позиция форварда – приоритетная для клуба. Один из самых реальных вариантов – Сергеев. Лучший бомбардир самарского клуба (6 голов в 18 матчах РПЛ) близок к переезду в Санкт-Петербург. Иван успешно прошёл медосмотр, но стороны решили отложить подписание контракта на январь. Клуб предлагает соглашение на три года. В случае заключения контракта «Крылья Советов» получат 180 млн рублей (около 2,2 млн евро) – эта сумма прописана в качестве отступных.

Оливье Боскальи (ПСВ)

Трансферная стоимость: 7 млн евро

«Зенит» работает над усилением центра защиты. Ярослав Ракицкий может покинуть клуб, и нужна равноценная замена. В январе с украинцем будут обсуждать возможное продление контракта. С другой стороны, Оливье Боскальи – это не только замена, но и работа на перспективу. Боскальи 24 года и он продолжает прогрессировать. В текущем сезоне Оливье забил 3 гола в 17 матчах.

Кристиан Медина («Бока Хуниорс»)

Трансферная стоимость: 6 млн евро

В борьбу за полузащитника «Боки» вступили «Зенит» и «Вильярреал». Отступные за Медину составляют 14 млн евро, но оба клуба не готовы заплатить полную сумму. В Санкт-Петербурге рассчитывают получить футболиста за 7 млн евро. 19-летний полузащитник в 2021 году сыграл в 27 матчах, в которых забил 1 мяч и сделал 1 ассист.

Юри Алберто («Интернасьонал»)

Трансферная стоимость: 12 млн евро

Бразильский клуб долгое время не хотел прощаться с форвардом. «Интер», «Милан», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Барселона» давали за него скромные деньги, а вот предложение «Зенита» было намного солиднее. Три недели назад зарубежные медиа сообщали, что «Зенит» и «Интернасьонал» обсудили все условия сделки, по итогам которой бразильская сторона получит 14 млн евро + бонусы. Но сейчас переговоры поставлены на паузу, и нет такой уверенности, как три недели назад, что Алберто окажется в России.

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Владислав АВРАМЕНКО

Кто из футболистов реально может усилить «Зенит»?
Луис Фелипе Никита Хайкин Иван Сергеев Оливье Боскальи Кристиан Медина Юри Алберто
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
SpaM
04 Января 2022 в 10:34
Никуда не денутся ни Бзюда, ни иранский петушок. Все останутся у кормушки.
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