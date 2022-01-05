Голкипер «Зенита» Крицюк подхватил коронавирус

Неудачная полоса голкипера «Зенита» Станислава Крицюка продолжается – в ноябре футболист получил серьезную травму и выбыл на два-три месяца, а спустя пару дней после Нового года россиянин и вовсе подхватил коронавирус.

Об этом Крицюк сообщил у себя в «Инстаграме», выставив фотографию с градусником во рту. «К сожалению, вирус не прошел мимо меня», - поделился 31-летний игрок.

Уточним, что за время его отсутствия в «Зенита» статус первого номера себе забрал Михаил Кержаков. К слову, недавно ходили слухи о возможном переходе еще одного конкурента для Крицюка, вратаря «Будё-Глимта» и сборной России Никиты Хайкина.