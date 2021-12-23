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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Объявлена дата дерби «Спартак» - ЦСКА

23 Декабря 2021 • 17:40 Комментировать
Зенит
...
Рубин
26.02 19:00

На официальном сайте Премьер-лиги России было опубликовано расписание игр 19-го, 20-го и 21-го туров. Первыми в 2021 году в борьбу вступят четыре команды: матчи «Химки» - «Динамо» и «Нижний Новгород» - «Урал» начнутся 26 февраля в 14:00 по московскому времени. В этот же день пройдёт главное дерби Москвы между «Спартаком» и ЦСКА. Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит в 19:00.

Лидирующий на текущий момент «Зенит» свою первую игру чемпионата в 2021 году проведёт в понедельник, 28 февраля. Команда Сергея Семака будет принимать «Рубин».

Ознакомиться с календарём на три ближайших тура РПЛ можно на картинках ниже.   


 

 

 

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