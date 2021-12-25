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Азмун оказался в сборной года Азии по версии IFFHS

25 Декабря 2021 • 18:42 Комментировать
Зенит
...
Рубин
26.02 19:00

Нападающий Сердар Азмун снова удостоился признания одного из авторитетных аналитических порталов. В этот раз футболиста «Зенита» включили в символическую сборную игроков по итогам 2021 года, представляющих страны Азии – выбор был сделан экспертами Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Легионер питерского коллектива стал одним из трех футболистов атаки, которые лучше всех провели последние 12 месяцев на клубном уровне. Помимо него, в список из 11 игроков попали такие известные личности как защитник «Арсенала» Такэхиро Томиясу, форвард «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин и полузащитник «Мальорки» Такефуса Кубо.

Напомним, что зимой Азмун, скорее всего, покинет «Зенит» и переберется в ведущий европейский чемпионат.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сердар Азмун
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ЗЕНИТ РУБИН
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