Грозный сравнил Дзюбу с Лукаку

Бывший тренер московского «Спартака» Вячеслав Грозный отреагировал на конфликт Артёма Дзюбы и Валерия Карпина, оценив уровень игры форварда «Зенита» и его перспективы для вызова в сборную страны.

Эксперт считает, что возвращение Дзюбы пойдет на пользу национальной команды, сравнив его с одним из лучших нападающих мира Ромелу Лукаку,

«При Дзюбе конкуренция повысится. И другие будут за ним тянуться, еще лучше тренироваться. Он напоминает мне Лукаку, на котором «Интер» держался. Заметьте, Артем при таком росте мало того что забивает, но и диспетчерские функции выполняет», - прокомментировал Грозный в интервью для «РБ Спорт».

Специалист подытожил свою речь тем, что Карпину стоит убрать в сторону личные амбиции, приглашая в расположение сборной только лучших футболистов. По его словам, микроклимат в коллективе важнее, чем тактика и техника.