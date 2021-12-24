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Грозный сравнил Дзюбу с Лукаку

24 Декабря 2021 • 14:40 Комментировать (2)
Зенит
...
Рубин
26.02 19:00

Бывший тренер московского «Спартака» Вячеслав Грозный отреагировал на конфликт Артёма Дзюбы и Валерия Карпина, оценив уровень игры форварда «Зенита» и его перспективы для вызова в сборную страны.

Эксперт считает, что возвращение Дзюбы пойдет на пользу национальной команды, сравнив его с одним из лучших нападающих мира Ромелу Лукаку,

«При Дзюбе конкуренция повысится. И другие будут за ним тянуться, еще лучше тренироваться. Он напоминает мне Лукаку, на котором «Интер» держался. Заметьте, Артем при таком росте мало того что забивает, но и диспетчерские функции выполняет», - прокомментировал Грозный в интервью для «РБ Спорт».

Специалист подытожил свою речь тем, что Карпину стоит убрать в сторону личные амбиции, приглашая в расположение сборной только лучших футболистов. По его словам, микроклимат в коллективе важнее, чем тактика и техника.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Ромелу Лукаку Вячеслав Грозный
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
sierge
24 Декабря 2021 в 14:45
Скажу банальность "Рукаку"?)))
overkill666
24 Декабря 2021 в 15:05
это не банальность, это прописная истина. ждал этого коммента, когда увидел, что кто-то уже отписался под этой новостью ) это противостояние не менее легендарное, чем Месси-Роналду. не одно поколение будет еще спорить кто круче.. Лукаку или Рукаку
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