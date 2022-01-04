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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Форвард «Рубина» Деспотович может продолжить карьеру в Казахстане слухи

04 Января 2022 • 23:44 Комментировать
Зенит
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Рубин
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26.02 19:00

Судя по всему, нападающий «Рубина» Джордже Деспотович сменит клубную прописку уже в зимнее трансферное окно. Игрок не оправдал возложенных на него надежд в первой части розыгрыша РПЛ, поэтому казанцы готовы отпустить его в чемпионат Казахстана.

Такими сведениями поделился телеграм-канал «СпортРадар.Kz». Согласно источнику, с «Рубином» ведет переговоры «Астана». В Нур-Султане Деспотович может получить выгодный двухлетний контракт, но он не намерен покидать Россию без выплаты суммы, которая положена ему по трудовому договору с казанской командой.

Добавим, что в текущем сезоне Деспотовичу лишь однажды удалось отметиться точным ударом в десяти играх за «Рубин» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Астана Джордже Деспотович
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