Судя по всему, нападающий «Рубина» Джордже Деспотович сменит клубную прописку уже в зимнее трансферное окно. Игрок не оправдал возложенных на него надежд в первой части розыгрыша РПЛ, поэтому казанцы готовы отпустить его в чемпионат Казахстана.

Такими сведениями поделился телеграм-канал «СпортРадар.Kz». Согласно источнику, с «Рубином» ведет переговоры «Астана». В Нур-Султане Деспотович может получить выгодный двухлетний контракт, но он не намерен покидать Россию без выплаты суммы, которая положена ему по трудовому договору с казанской командой.

Добавим, что в текущем сезоне Деспотовичу лишь однажды удалось отметиться точным ударом в десяти играх за «Рубин» во всех турнирах.