Медведев: «Сергеев не приходит никому на замену»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев отметил в своём недавнем интервью, что приобретение Ивана Сергеева не влияет на судьбу Сердара Азмуна.

«Сергеев не приходит никому на замену», - цитирует Медведева РИА Новости.

Глава «Зенита» отметил, что его клуб следует европейской тенденции и пытается заполучить по два сильных игрока на одну позицию.

Ранее сообщалось, что иранский форвард Сердар Азмун отработает свой контракт до конца и покинет петербургский клуб по истечению контракта, летом 2022 года. В нынешнем сезоне РПЛ иранец провёл 15 матчей, забил 7 голов и отметился 1 голевой передачей.