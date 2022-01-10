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Медведев: «Сергеев не приходит никому на замену»

10 Января 2022 • 21:22 Комментировать
Зенит
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Рубин
1.38 5.15 7.50
26.02 19:00

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев отметил в своём недавнем интервью, что приобретение Ивана Сергеева не влияет на судьбу Сердара Азмуна.

«Сергеев не приходит никому на замену», - цитирует Медведева РИА Новости.

Глава «Зенита» отметил, что его клуб следует европейской тенденции и пытается заполучить по два сильных игрока на одну позицию.

Ранее сообщалось, что иранский форвард Сердар Азмун отработает свой контракт до конца и покинет петербургский клуб по истечению контракта, летом 2022 года. В нынешнем сезоне РПЛ иранец провёл 15 матчей, забил 7 голов и отметился 1 голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Медведев Иван Сергеев
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