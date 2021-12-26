Дзюба поедет к Слуцкому – ожидаемая реальность

В субботу в российском медиапространстве появилась информация, что Артём Дзюба может сменить «Зенит» на «Рубин». В питерском клубе успели опровергнуть эту информацию, но сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» приводит аргументы, почему этим разговорам стоит верить.

В субботу появилась информация, что Артём Дзюба может перебраться в «Рубин». В «Зените» успели назвать это слухами, но, кажется, что такой переход выглядит более, чем логичным. Более того, абсолютно все стороны должны быть заинтересованы, чтобы эта сделка состоялась.

Летом у Дзюбы завершается контракт с «Зенитом», и питерцы явно не хотят продлевать контракт. Форварду летом исполнится 34 года, и всем видно, как он сбавляет. Сам Дзюба может бодриться и хорохориться сколько угодно, но возраст берёт своё, и это слишком заметно. Контракт Дзюбы с «Зенитом» мог быть автоматически продлён, если бы нападающий провёл определенное количество времени на поле. Семак же отчётливо ограничивает форварда в выходах на поле. Дзюба не набирает необходимый минимум, и это явно установка клуба. «Зенит» не хочет допускать автоматического продления соглашения с Дзюбой.

Возможно, питерцы и не отказались бы от сохранения российского нападающего, но не на тех условиях, которые диктует действующий контракт. «Зенит» хочет сэкономить, отчётливо показывая, что Дзюба не является важным игроком для клуба. Даже в ситуации уходящего Азмуна (контракт иранца также завершается, и сам форвард собирается в Европу), ставка делалась именно на него, а не на экс-капитана сборной России.

Самого Дзюбу такая ситуация едва ли устраивает. Он хочет играть, хочет всем доказать, что ещё на многое способен. Для самого Дзюбы никогда не было проблемой уйти из большого клуба в менее именитый, чтобы показать себя. Из «Спартака» он уходил в «Томь» и «Ростов», из «Зенита» - в «Арсенал». Форвард не любит сидеть на скамейке, и уж точно предпочтёт играть. В этом смысле ему просто надо найти подходящую команду, где в него поверят. При этом статус не так важен.

Что касается «Рубина», то казанцам просто необходим нападающий. Деспотович не слишком справляется со своими функциями. Серб сам не молод, а по уровню мастерства уступает Дзюбе. Вдобавок к этому не забываем про лимит на легионеров. Дзюбы выигрывает в этом плане у Деспотовича, потому что позволяет казанцам заполучить ещё одного «варяга», что очень важно.

Не забудем про тёплые отношения, который установились между Дзюбой и Леонидом Слуцким. Наставник умеет подобрать нужные слова, чтобы мотивировать нападающего, для которого всегда очень важна вера в его силы. Слуцкий вполне может продлить карьеру Дзюбы ещё года на полтора, просто за счёт безграничный веры и симпатии в нападающего. Самому форварду слишком важно иметь поддержку наставника.

Кром того, приход Дзюбы в «Рубин» - это ещё и дополнительный бенефит для Слуцкого. Стул под тренером шатается после первой части сезона, но трансфер одного из самых перспективных форвардов страны явно станет личным достижением тренера. Чем не повод продолжить верить в наставника, который на своём авторитете осуществляет подобные переходы.

В общем, «Зенит» может опровергать переговоры. Тем не менее, трансфер Дзюбы в «Рубин» станет очень правильным ходом. Питерцы разгрузят зарплатную ведомость и что-то заработают. Дзюба получить игровое время и не будет ворчать. Слуцкий получит усиление состава и подтвердит свой статус. Ситуация победы для всех.

Андрей Центров