Семшов считает, что с топовыми футболистами в «Зените» Сергеев начнёт больше забивать

Все более вероятным кажется переход нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в «Зенита». Бывший игрок питерцев Игорь Семшов оценил эффективность потенциального трансфера для команды.

По его словам, форварда не стоит недооценивать. «Футболист для того и играет, чтобы перебираться из середняков в топы. Если Иван перейдет в «Зенит», это будет большой шаг в его карьере. В Санкт-Петербурге он сможет поиграть с топовыми футболистами, и, наверное, Сергеев станет больше забивать», - предположил Семшов в разговоре с «РБ Спорт».

В текущем сезоне Сергеев выделяется своей результативностью – в его активе уже 14 результативных действий в 18 поединках за «Крылья Советов» во всех турнирах. Не исключается, что в «Зените» у него не будет столь серьезной конкуренции – Артёма Дзюбу зимой сватают в «Рубин», а Сердара Азмуна в Европу.