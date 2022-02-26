Каррера обратился к болельщикам «Спартака» перед матчем с ЦСКА

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера обратился к болельщикам «красно-белых» в день предстоящего столичного дерби с ЦСКА. Своё видеообращение итальянский специалист опубликовал в социальных сетях.

«Привет всем болельщикам «Спартака»! Я уже готов к дерби. Вперед и удачи «Спартаку»!», – сказал Массимо Каррера.

Матч 19-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – ЦСКА начнётся сегодня, 26 февраля, в 19:00 по московскому времени. Команды занимают в турнирной таблице соответственно девятое и четвёртое места, а разделяет их между собой 7 очков. Этот матч станет первым официальным для нового главного тренера спартаковцев Паоло Ваноли – соотечественника Массимо Карреры.