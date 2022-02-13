Алберто – о соперничестве со «Спартаком»: «Всю красную одежду оставлю в Бразилии»

Новоиспеченный нападающий «Зенита» Юри Алберто заявил, что он уже знает главного соперника питерской команды. По словам бразильца, он смотрел нашумевший осенью поединок со «Спартаком», который закончился со счетом 7:1. Также он рассказал интересные детали его личного восприятия соперничества с московским клубом.

Он вспомнил, что в Бразилии ему приходилось быть на «красной» стороне, защищая цвета «Интернасьонала» в принципиальном дерби с «Гремио». «Я думал, что так не бывает, но действительно теперь мне надо будет защищать синие цвета и играть против красно-белых. Всю красную одежду оставлю в Бразилии, а синюю возьму с собой», - цитирует молодого форварда «Спорт-Экспресс».

Напомним, что трансфер Алберто обошелся «Зениту» в 17 миллионов евро без учета бонусов. В четверг подопечные Сергея Семака возобновят свой путь в Лиге Европы.