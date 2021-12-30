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Полузащитник «Баварии» Кюизанс отправляется в Серию А, а не в ЦСКА

30 Декабря 2021 • 17:32 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

Несмотря на то, что некоторые источники сообщали о переходе полузащитника «Баварии» Микаэля Кюизанса в ЦСКА, футболист на самом деле решил присоединиться к «Венеции».

Оба клуба удовлетворили требования мюнхенцев, но француз посчитал более выгодным для себя переехать в итальянский чемпионат. Подобной информацией в «Твиттере» поделился журналист Джанлука ди Марцио.

Согласно предоставленным сведениям, Кюизанс уже прибыл в Венецию, а в течение нескольких часов пройдет медицинское обследование. Также интересно, что ранее трансфер оценивался в 10 миллионов евро, но «Бавария» на самом деле получит всего четыре миллиона.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бавария Венеция Микаэль Кюизанс
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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