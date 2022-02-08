Ваноли прокомментировал первую победу на должности главного тренера «Спартака»

Московскому «Спартаку» наконец-то удалось добыть дебютную победу под руководством новоиспеченного главного тренера Паоло Ваноли – «красно-белые» со счетом 3:1 обыграли «Урал». После матча итальянский специалист поделился своими мыслями касательно игры подопечных.

«Я уже говорил и в интервью, и ребятам, что результат сейчас не так важен. Мы строим команду, строим игру, и именно это должно быть на первом месте. Опять же, сейчас очень важно, чтобы всем футболистам доставалось игровое время. Ребята по-прежнему под нагрузками, нами проделана большая работа», - рассказал Ваноли в беседе с клубной пресс-службой.

Также наставник лестно отозвался о нападающих Александре Соболеве и Шамаре Николсоне, похвалив их за самоотдачу.