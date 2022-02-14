Алексей Березуцкий: «Российские клубы богаче, но в Нидерландах лучше инфраструктура и организация»

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий сравнил уровень подготовки футболистов в российской Премьер-лиге и чемпионате Нидерландов. Наставник «армейцев» ранее работал в Эредевизие в штабе «Витесса», поэтому основываясь на личном опыте отдал предпочтение голландской системы.

«Футбольная кухня отличается сильно. То есть уровень организации, инфраструктура. Инфраструктура и организация в Нидерландах выше, хотя российские клубы богаче», - прокомментировал Березуцкий ситуацию в интервью с пресс-службой ЦСКА.

По словам специалиста, в РПЛ только лишь «Краснодар» может побороться с голландцами в плане создания всех необходимых условий для игроков.