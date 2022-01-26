Бывший вратарь ЦСКА завершил карьеру и заявил, что хочет спасти мир от Армагеддона

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет. Последним клубом голкипера стал «Енисей-2», за который футболист выступал во втором дивизионе ФНЛ.

«Завершаю карьеру. Какие планы на будущее? Спасти мир от Армагеддона. Видите моё обличье в облаках?», – заявил Чепчугов в интервью с корреспондентом Sport 24.

Напомним, что Сергей Чепчугов выступал за московский ЦСКА с 2010 по 2017 год. За 7 лет футболист успел провести за клуб всего 15 матчей в чемпионате России. Что касается его последнего сезона в профессиональной карьере, то в нём вратарь пропустил 18 голов в 11 поединках за «Енисей-2».