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Бывший вратарь ЦСКА завершил карьеру и заявил, что хочет спасти мир от Армагеддона

26 Января 2022 • 17:01 Комментировать (1)
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
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26.02 19:00

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет. Последним клубом голкипера стал «Енисей-2», за который футболист выступал во втором дивизионе ФНЛ.

«Завершаю карьеру. Какие планы на будущее? Спасти мир от Армагеддона. Видите моё обличье в облаках?», – заявил Чепчугов в интервью с корреспондентом Sport 24.

Напомним, что Сергей Чепчугов выступал за московский ЦСКА с 2010 по 2017 год. За 7 лет футболист успел провести за клуб всего 15 матчей в чемпионате России. Что касается его последнего сезона в профессиональной карьере, то в нём вратарь пропустил 18 голов в 11 поединках за «Енисей-2».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сергей Чепчугов
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ингерман
26 Января 2022 в 17:37
Спасти мир от Армагеддона. Видите моё обличье в облаках?..
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ай в ватутенках филиал кащенки паходу открыли.. в тему.. )))
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