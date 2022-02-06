«На результат смотреть не стоит»: Соболев – об отсутствии побед «Спартака» на сборах

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал неуверенные выступления команды на зимних тренировочных сборах, призвав болельщиков не паниковать раньше времени. По его словам, на данном этапе подготовки на первый план выходит налаживание взаимосвязей с партнерами.

«Забил гол, но сборы – не показатель. Конечно, хочется побеждать в каждой игре. Но пока мы под нагрузками, и на результаты смотреть не стоит. Давайте победы оставим на сезон», - поделился форвард в интервью клубной пресс-службе по итогам контрольного поединка с «Джохором» (1:1).

Напомним, что при новоиспеченном наставнике Паоло Ваноли «Спартак» все три свои матча свел к ничьей.