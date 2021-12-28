Кавазашвили назвал условие, при котором Ваноли удастся наладить игру «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили спрогнозировал результаты «красно-белых» во второй половине сезона под руководством нового наставника Паоло Ваноли. Эксперт считает, что для исправления ситуации должно произойти что-то сверхординарное.

«Мы все хотим увидеть настоящий спартаковский футбол. Тот, который мы видели раньше. Ваноли должен быть самым выдающимся тренером в мире, чтобы за короткий срок поставить «Спартаку» игру», - прокомментировал Кавазашвили в интервью для «РБ Спорт».

Специалист также уточнил, что многое будет зависеть от отношения к делу самих футболистов. То есть, они должны выходить на поле и биться до конца, чтобы «не быть проданными за копейку».