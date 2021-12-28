Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили назвал условие, при котором Ваноли удастся наладить игру «Спартака»

28 Декабря 2021 • 21:52 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
26.02 19:00

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили спрогнозировал результаты «красно-белых» во второй половине сезона под руководством нового наставника Паоло Ваноли. Эксперт считает, что для исправления ситуации должно произойти что-то сверхординарное.

«Мы все хотим увидеть настоящий спартаковский футбол. Тот, который мы видели раньше. Ваноли должен быть самым выдающимся тренером в мире, чтобы за короткий срок поставить «Спартаку» игру», - прокомментировал Кавазашвили в интервью для «РБ Спорт».

Специалист также уточнил, что многое будет зависеть от отношения к делу самих футболистов. То есть, они должны выходить на поле и биться до конца, чтобы «не быть проданными за копейку».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Паоло Ваноли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Декабря
21:52 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили назвал условие, при котором Ваноли удастся наладить игру «Спартака»
21:44 · Россия. Премьер-лига
«Аталанте» нужен Азмун, но клуб не готов удовлетворить его требования по зарплате слухи
21:17 · Россия. Премьер-лига
Григорян: «Дзюба каждый год всем доказывает, что он лучший, это удел талантливого человека»
20:50 · Россия. Премьер-лига
Уткин: Стоило бы пройти медосмотр тем, кто считает, что Сергеев укрепит «Зенит» 1
20:49 · Россия. Премьер-лига
Мхитарян может трудоустроиться в РПЛ: На армянина претендуют «Спартак» и «Краснодар»
20:41 · Россия. Премьер-лига
Колосков: Перспективный молодой игрок должен реализоваться, пока в России это никому не удалось
20:25 · Россия. Премьер-лига
Захарян заявил о желании стать чемпионом РПЛ вместе с «Динамо» до отъезда в Европу
18:49 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Лучше «Рубина» у Дзюбы вряд ли уже когда-нибудь будет»
17:37 · Россия. Премьер-лига
Пегеворы по уходу Азмуна в «Лион» сорвались по инициативе «Зенита» 6
17:20 · Россия. Премьер-лига
Захарян: «Это же не я создаю весь ажиотаж вокруг себя»
15:56 · Россия. Премьер-лига
Депутат Думы Журова ответила на критику девушки Чистякова
15:46 · Россия. Премьер-лига
Колыванов сравнил Сергеева с Дзюбой и Азмуном
15:24 · Россия. Премьер-лига
Габулов - новый генеральный директор «Химок»
14:49 · Россия. Премьер-лига
Итальянский клуб заинтересовался полузащитником «Спартака» 1
14:32 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» ведёт переговоры по трансферу форварда «Славии» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем