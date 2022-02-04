В агентстве полузащитника «Лилля» Шеки прокомментировали интерес со стороны ЦСКА

В последнее время все активнее начал обсуждаться потенциальный переход полузащитника «Лилля» Шеки в московский ЦСКА. Но, как оказалось, этот трансфер станет возможным лишь в следующее летнее окно регистраций.

Подобной информацией поделились в агентстве игрока International Foot. «Мы не ведем переговоры с ЦСКА. Шека точно останется в «Лилле» до июня», - прокомментировали представители Шеки в разговоре со Sport24.

Напомним, что у хавбека по окончании сезона истекает срой действия трудового договора с «Лиллем». Если стороны не договорятся о пролонгации, то 27-летний футболист сможет перебраться в стан «армейцев» в качестве свободного агента.