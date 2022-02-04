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В агентстве полузащитника «Лилля» Шеки прокомментировали интерес со стороны ЦСКА

04 Февраля 2022 • 20:17 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

В последнее время все активнее начал обсуждаться потенциальный переход полузащитника «Лилля» Шеки в московский ЦСКА. Но, как оказалось, этот трансфер станет возможным лишь в следующее летнее окно регистраций.

Подобной информацией поделились в агентстве игрока International Foot. «Мы не ведем переговоры с ЦСКА. Шека точно останется в «Лилле» до июня», - прокомментировали представители Шеки в разговоре со Sport24.

Напомним, что у хавбека по окончании сезона истекает срой действия трудового договора с «Лиллем». Если стороны не договорятся о пролонгации, то 27-летний футболист сможет перебраться в стан «армейцев» в качестве свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Лилль Шека
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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