Московский «Спартак» близок к тому, чтобы решить проблемы с лишним легионером в заявке команды на вторую половину сезона российской Премьер-лиги. Команду покинет голландец Йоррит Хендрикс, который вернется в родной чемпионат.

Слухи о переходе футболиста в «Фейеноорд» на правах аренды появились несколько дней назад, а сейчас источник AD.nl сообщил, что сделка между клубами согласована. По предварительным данным, Хендрикс прибудет в расположение нового коллектива до конца недели.

Хавбек проведет в «Фейеноорде» полтора года, после чего может быть активирована опция выкупа. За «красно-белых» Хендрикс выступал 12 месяцев, но за это время так и не сумел отличиться результативными действиями в 22 матчах.