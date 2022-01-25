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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В Нидерландах сообщили, что аренда Хендрикса в «Фейеноорд» уже согласована слухи

25 Января 2022 • 21:15 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

Московский «Спартак» близок к тому, чтобы решить проблемы с лишним легионером в заявке команды на вторую половину сезона российской Премьер-лиги. Команду покинет голландец Йоррит Хендрикс, который вернется в родной чемпионат.

Слухи о переходе футболиста в «Фейеноорд» на правах аренды появились несколько дней назад, а сейчас источник AD.nl сообщил, что сделка между клубами согласована. По предварительным данным, Хендрикс прибудет в расположение нового коллектива до конца недели.

Хавбек проведет в «Фейеноорде» полтора года, после чего может быть активирована опция выкупа. За «красно-белых» Хендрикс выступал 12 месяцев, но за это время так и не сумел отличиться результативными действиями в 22 матчах.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фейеноорд Йоррит Хендрикс
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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