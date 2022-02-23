В поисках нового Вернблума: зачем ЦСКА нужен Гбамен

В закрывающееся зимнее трансферное окно в РПЛ было оформлено сразу несколько любопытных переходов. Сегодня сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирает один из таких трансферов — полугодичную аренду из «Эвертона» полузащитника Жана-Филиппа Гбамена — новичка столичных армейцев.

В эту зиму ЦСКА решительно собрался не просто «заткнуть» имеющиеся проблемные зоны игроками более или менее известными, а привлечь кадры, в общем-то, так или иначе состоявшиеся: сюда подходит и чемпион Франции Языджи, и чемпион МЛС Медина. И дело не только в том, что они банально чемпионы — они те, кто в значительной степени повлиял на завоевание того самого трофея. Поэтому и казалось, что сейчас-то ЦСКА соберёт долгожданный пазл.

Впрочем, здесь необходимо ожидаемое «но»: в данном случае — это Караскаль и Гбамен. Эти новички — фирменный почерк клуба с Песчаной. Узнаваемый, возвращающий буквально на полтора года назад, когда в клуб приходили Гаич и Фукс. Теперь, если вернуться к новичкам второй половины этой зимней кампании, возникает рациональный вопрос: не повторят ли они судьбу вышеупомянутого дуэта? Уж очень высокая ответственность сваливается на плечи новичков, разве что с одной оговоркой: вряд ли Караскаль предстанет в ракурсе системообразующего игрока, наследника идейного образа, а вот Гбамену, судя по всему, это предстоит…

Со времён ухода Вернблума армейцы хронически находятся в поиске хотя бы отчасти такого же опорника: не просто качественного футболиста, а преемника культуры и характера Понтуса. Не просто игрока, а объекта сплочения, идеи. Таковым был швед, такового сейчас и ждут фанаты. Безусловно, Вернблум не был абсолютным примером ни как футболист, ни как опорник. Местами был излишне груб (и едва ли «излишне» хотя бы отчасти отразит действительность), не баловался креативом и играл, честно говоря, «прямо» — что бы это ни значило.

Но это совершенно не помешало ему стать королём-викингом опорной зоны — эталоном того, как играть вообще без присущего многим игроцкого самолюбия, но с полной отдачей клубу. Преданный настолько, что играл брутального и необученного форварда в концовках матчей, которые шли не по плану (а эта роль, стоит заметить, трудная и требующая чего-то большего, чем просто «послушания» и покорности тренеру). И такая любовь проявлялась в любых мелочах. Поэтому такой глубокий и детальный образ армейцам и не удается никем заменить. Впрочем, пришёл Гбамен…

Ролик ЦСКА с представлением новичка изумил Вернблума (хочется верить, искренне), и его (Вернблума) авторитетное одобрение будто намекает: наконец заменили! И нет, кажется, совершенно никого смысла рассказывать про все «заходы», которые у армейцев не удались, — таковых у ЦСКА уверенно с полдесятка.

Теперь же Гбамен… Все знают, что некогда очень перспективный и «стрельнувший» полузащитник последние три сезона в Англии играет лишь юридически: на практике проку от его трёхсот минут за три года, мягко говоря, нет. Естественно, его краснокнижные появления на поле каких-либо дивидендов клубу не приносят. Зато этого с головой хватает, чтобы игровой тонус не позволял выходить из лазарета: игрок-то не появляется не из-за плохой игры, а из-за травм. Форма сейчас, конечно, не вдохновляющая, но уж не на три сотни минут за три года.

Очевидно, что позиция, на которой действовал швед, сейчас страдает и скучает (ЦСКА вновь объявил это своим роликом). Но насколько аллюзия к Гбамену справедлива и оправдана? Можно ли ожидать от ивуарийца такой, если угодно, этики, присущей Вернблуму? Особенно эта мысль приходит, когда пресс-служба клуба горделиво показывает нарезку его редкой игры. Однако насколько это действительность, а не самообман, переросший в желаемую правду? Какова вероятность того, что Гбамен станет новым Вернблумом?

И дело тут точно не в статистике или каких угодно других показателях, измеряемых цифрами; речь про «объём» роли в клубе. Влашич вот, например, железно останется в истории клуба на десятки лет. Его фигура была важна в тот момент, когда хорват был в клубе. Он вытаскивал матчи, вокруг него играла команда. Более того, к нему одному был стянут фокус всех людей вокруг клуба. И не только вокруг клуба — всех фанатов российского футбола. Безупречная статистика, неоценимый вклад, любовь болельщиков, но… Но будет ли руководство через пять лет искать нового Влашича?

Революции в игре хорвата, в отличие от игры шведа, не было. Поэтому и уповать на сытого ивуарийца особенно не стоит: он выступает исключительно в рамках собственно «профессионала» (что тоже спорно), а не культурного продолжателя, — и дело даже не в Жане-Филиппе. Футболист может быть неплох, в его силах реабилитироваться (было бы на то желание!), но клуб зачем-то возлагает на него непокорённую вершину ответственности. Это и щекочет нервы фанатов: оправдана ли ставка на Гбамена?

Марсель АРЗУМАНЯН