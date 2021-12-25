Кавазашвили сравнил Федуна с Горбачёвым

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили в очередной раз негативно высказался в адрес владельца московского клуба Леонида Федуна. Он заявил, что конфликт чиновника с бывшим генеральным директором «красно-белых» Шамилем Газизовым снова доказал его неумение вести дела футбольной команды.
«Этот политработник Федун так и остался политработником. Федун оказался фальшивым менеджером и полностью провалился, развалив клуб. Он для «Спартака» как Горбачёв — по-тихому развалил доверенную ему страну», - прокомментировал Кавазашвили в интервью для Sport24.
Также он добавил, что был бы не против увидеть у руля «Спартака» самого Газизова. «Молодой талантливый парень, он зарекомендовал себя в футболе только с положительной стороны», - описал Кавазашвили специалиста.
мировой оплот трудящихся всех стран преспокойно доходил до ручки и без него, и какая-то лишняя пара лет агонии на окончательном итоге бы никак не сказалась.
что это за великая страна такая, которую можно было так "по-тихому" развалить в одиночку, или "подербанить на троих" (еще одна популярная в лучших подвалах сов-поц-мантра) ?
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