Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили сравнил Федуна с Горбачёвым

25 Декабря 2021 • 17:43 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
26.02 19:00

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили в очередной раз негативно высказался в адрес владельца московского клуба Леонида Федуна. Он заявил, что конфликт чиновника с бывшим генеральным директором «красно-белых» Шамилем Газизовым снова доказал его неумение вести дела футбольной команды.

«Этот политработник Федун так и остался политработником. Федун оказался фальшивым менеджером и полностью провалился, развалив клуб. Он для «Спартака» как Горбачёв — по-тихому развалил доверенную ему страну», - прокомментировал Кавазашвили в интервью для Sport24.

Также он добавил, что был бы не против увидеть у руля «Спартака» самого Газизова. «Молодой талантливый парень, он зарекомендовал себя в футболе только с положительной стороны», - описал Кавазашвили специалиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Леонид Федун
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
crocodile
25 Декабря 2021 в 19:28
при всех явных недостатках Федуна, за каким здесь дурацкое сравнение с Горбачевым?
мировой оплот трудящихся всех стран преспокойно доходил до ручки и без него, и какая-то лишняя пара лет агонии на окончательном итоге бы никак не сказалась.
что это за великая страна такая, которую можно было так "по-тихому" развалить в одиночку, или "подербанить на троих" (еще одна популярная в лучших подвалах сов-поц-мантра) ?
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Декабря
19:30 · Россия. Премьер-лига
Колосков считает, что «Зенит» ничего не потеряет с уходом Дзюбы
18:42 · Россия. Премьер-лига
Азмун оказался в сборной года Азии по версии IFFHS
18:19 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» не исключают, что клуб подпишет Вагнер Лава
17:43 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили сравнил Федуна с Горбачёвым 1
17:20 · Россия. Премьер-лига
Агент Дивеева иронично высказался касательно слухов об интересе с Италии и Англии
17:08 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов усомнился в эффективности трансферной кампании «Спартака»
16:09 · Россия. Премьер-лига
Боярский - о «Спартаке»: «Цирк уехал, а клоуны остались» 4
15:53 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов заявил о готовности возглавить ЦСКА 1
15:44 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» прокомментировали возможный уход Мамманы в «Ривер Плейт»
14:46 · Россия. Премьер-лига
В «Эмполи» отреагировали на информацию об интересе «Зенита» к защитнику Вити
14:32 · Россия. Премьер-лига
Суд вынес наказание человеку, избившему экс-директора «Спартака» 6
13:21 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» отдал Рудакова в аренду финскому клубу официально
12:49 · Россия. Премьер-лига
«Химки» заинтересованы в трансфере Жиркова
12:41 · Россия. Премьер-лига
Магкеев поедет с «Локомотивом» на зимние сборы
12:32 · Россия. Премьер-лига
Эмиратский фонд готов выделять «Спартаку» до 30 млн евро в год 2
Все новости
Рекомендуем