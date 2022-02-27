«Футбол смотрелся»: Баженов высказался о матче «Спартак» – ЦСКА

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов прокомментировал матч 19-го тура российской Премьер-лиги, в котором «красно-белые» проиграли на своём поле ЦСКА со счётом 0:2.

Баженов остался доволен качеством игры, особенно в свете того, что обе команды только вышли после продолжительных каникул, и не имели соревновательного тонуса.

«Мне понравилась сама по себе игра. Для первого после долгого перерыва матча — неплохо. Во всяком случае, футбол смотрелся, играли на обоюдоострых курсах», – сказал Никита Баженов в эфире «Матч ТВ».

В качестве причин поражения «Спартака», Баженов назвал лучшую реализацию и индивидуальное мастерство, которые продемонстрировали футболисты ЦСКА, хотя и «красно-белые», по словам экс-спартаковца, выглядели прилично.