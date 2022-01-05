Кого купит ЦСКА в зимнее трансферное окно 2022 года

Зимнее трансферное окно традиционно проходит спокойнее летнего. Большинство клубов откладывают деньги на лето, ведь в этот период на рынке гораздо больше интересных предложений. Зимой ЦСКА нужно усиливать свой состав больше, чем другим топ-клубам России. Первую часть сезона «красно-синие» закончили на чётвертой позиции, и чтобы весной бороться за попадание в еврокубки, нужно укрепиться качественными футболистами. В сезоне-2021/22 «армейцы» выступают скромным составом, с которым тяжело претендовать на что-то серьёзное. Главный тренер Алексей Березуцкий выразил надежду, что зимой будет доукомплектация. Хотя не исключено, что уже в январе на место Березуцкого назначат Марко Николича. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о потенциальных новичках ЦСКА.

Хесус Медина (свободный агент)

Трансферная стоимость: 5 млн евро

Первым новичком «армейцев», похоже, станет 24-летний парагвайский вингер Хесус Медина, у которого 31 декабря завершился контракт с «Нью-Йорк Сити». ЦСКА и представители футболиста достигли договорённости по поводу контракта – он будет подписан до июня 2025 года. У игрока были предложения из Испании, Мексики и Бразилии, но тот выбрал вариант в России. Хесус уже общался с главным тренером. Поначалу Медина отказался от предложения ЦСКА с зарплатой 650 тысяч евро в год, но позиция атакующего полузащитника – самая проблемная в команде после ухода Влашича, поэтому «армейцы» увеличили своё предложение. За четыре года в МЛС парагваец отыграл в 110 матчах, в которых забил 25 голов и сделал 10 ассистов. Кроме этого, Медина дебютировал за сборную Парагвая.

Юсуф Язиджи («Лилль»)

Трансферная стоимость: 15 млн евро

24-летний турецкий полузащитник – недорогой, но интересный вариант. Среди главных претендентов на Язиджи – «Ньюкасл», «Галатасарай» и ЦСКА. Представители футболиста говорят, что «армейцы» – главный вариант. В этом сезоне Юсуф потерял стабильное место в основном составе, поэтому намерен сменить обстановку. «Лилль» рассчитывает заработать на трансфере даже меньше, чем реальный ценник на игрока – 12 млн евро. Кроме того, в случае продажи «доги» вынуждены будут поделиться 20% прибыли с предыдущим клубом Язиджи – «Трабзонспором».

Вагнер Лав (свободный агент)

Трансферная стоимость: 0,5 млн евро

Березуцкого не устраивает игра Антона Заболотного и Фёдора Чалова, как и то, что ЦСКА забил только 21 гол в 18 турах. Главному тренеру нужен форвард, а возвращение Вагнера Лава удовлетворит Березуцкого. 37-летний бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. Вагнер Лав считается одним из лучших легионеров в истории ЦСКА, но из-за возраста нападающего тяжело рассматривать его толковым усилением. Преимущество – у футболиста закончился контракт с «Кайратом» и за него не нужно никому платить.

Оркун Кекчю («Фейеноорд»)

Трансферная стоимость: 12 млн евро

В Роттердаме готовы попрощаться с Кекчю. Дело в том, что «Фейеноорд» хочет подписать Джоуи Вермана из «Херенвена», поэтому за Кекчю можно побороться. Кроме ЦСКА, на него также претендуют «Аталанта», «Рома» и «Фиорентина». Недавно его трансферная стоимость составляла 17,5 млн евро, но сейчас упала до 12 млн. К 21 году центральный полузащитник уже имеет 13 матчей в составе сборной Турции.

Юрий Журавлёв («Уфа»)

Трансферная стоимость: 0,5 млн евро

По ходу сезона у «красно-белых» неоднократно возникали кадровые трудности в обороне. Бруно Фукс часто травмировался, а Яка Бийол в полной мере не может закрывать позицию центрального защитника, ведь привык играть в полузащите. Журавлёва хотят взять на роль резервиста, который страховал бы других защитников. «Уфа» сейчас в таком финансовом положении, что не будет отказываться от 500 тысяч евро.

Владислав АВРАМЕНКО