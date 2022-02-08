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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Переход Гайча в «Индепендьенте» находится под угрозой срыва

08 Февраля 2022 • 22:27 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.45 3.30 2.90
26.02 19:00

Московский ЦСКА рискует не найти новую команду для нападающего Адольфо Гайча, который не прижился в «Эльче». Испанский клуб изъявил желание расторгнуть арендное соглашение, но «армейцы» могут в последний момент остановить переговоры с «Индепендьенте», куда форвард должен был перейти в случае возвращения в Москву.

Причина этому – нежелание главного тренера аргентинской команды подписывать Гайча. Таким образом, под угрозой находится оформление арендной сделки, в которую стороны планировали включить пункт об обязательном праве выкупа.

Такими данными на своих страницах поделилось издание TyC Sports. При этом отмечается, что в борьбу за Гайча в последний момент может включиться еще «Сан-Лоренсо».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Индепендьенте Адольфо Гайч
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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