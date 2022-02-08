Переход Гайча в «Индепендьенте» находится под угрозой срыва

Московский ЦСКА рискует не найти новую команду для нападающего Адольфо Гайча, который не прижился в «Эльче». Испанский клуб изъявил желание расторгнуть арендное соглашение, но «армейцы» могут в последний момент остановить переговоры с «Индепендьенте», куда форвард должен был перейти в случае возвращения в Москву.

Причина этому – нежелание главного тренера аргентинской команды подписывать Гайча. Таким образом, под угрозой находится оформление арендной сделки, в которую стороны планировали включить пункт об обязательном праве выкупа.

Такими данными на своих страницах поделилось издание TyC Sports. При этом отмечается, что в борьбу за Гайча в последний момент может включиться еще «Сан-Лоренсо».