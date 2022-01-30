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Будущий новичок «Спартака» Перейра: он травматичный и часто получает необязательные карточки

30 Января 2022 • 18:08 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

В воскресенье «Спартак» с помощью ребуса анонсировал трансфер полузащитника «Янг Бойз» Кристофера Перейры. Судя по всему, официально о подписании 24-летнего люксембуржца станет известно в ближайшее время.

Некоторые аналитики уже успели разобрать, что из себя представляет этот футболист. В телеграм-канале «Первоспортивный» были опубликованы видео, на которых Перейра в необязательных ситуациях получает красные карточки за грубую игру. Подобное случалось дважды в текущем сезоне.

Также в базе портала Transfermarkt можно заметить, что Перейра является довольно травматичным игроком. За последние два с половиной года он пропустил 45 матчей «Янг Бойз» из-за различного рода повреждений.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Янг Бойз трансферы футбола - зима 2022 Кристофер Перейра
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Комментарии (1)
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galimovnikola
30 Января 2022 в 19:19
Спартак готовится в ФНЛ С таким усилением только там играть
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