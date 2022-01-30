Будущий новичок «Спартака» Перейра: он травматичный и часто получает необязательные карточки

В воскресенье «Спартак» с помощью ребуса анонсировал трансфер полузащитника «Янг Бойз» Кристофера Перейры. Судя по всему, официально о подписании 24-летнего люксембуржца станет известно в ближайшее время.

Некоторые аналитики уже успели разобрать, что из себя представляет этот футболист. В телеграм-канале «Первоспортивный» были опубликованы видео, на которых Перейра в необязательных ситуациях получает красные карточки за грубую игру. Подобное случалось дважды в текущем сезоне.

Также в базе портала Transfermarkt можно заметить, что Перейра является довольно травматичным игроком. За последние два с половиной года он пропустил 45 матчей «Янг Бойз» из-за различного рода повреждений.