«Спартак» оформил немедленный трансфер Чернова – в «Крылья Советов» в обратном направлении в аренду отправится Гапонов

Недавно активно распространились слухи о том, что «Спартак» намерен оформить немедленный переход защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова. «Красно-белые» зимой договорились о заключении предварительного контракта с игроком, но в определенный момент решили не дожидаться лета.

Как свидетельствует «РБ Спорт», сторонам удалось найти компромисс и оформить сделку уже сейчас. Столичный клуб выплатит «Крыльям» компенсацию за трансфер футболиста, а также сдаст в аренду до конца сезона Илью Гапонова.

Напомним, что Чернов является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне на его счету 16 поединков, в которых ему даже удалось отметиться одним забитым голом.