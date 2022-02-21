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«Спартак» оформил немедленный трансфер Чернова – в «Крылья Советов» в обратном направлении в аренду отправится Гапонов

21 Февраля 2022 • 23:43 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
2.55 3.30 2.80
26.02 19:00

Недавно активно распространились слухи о том, что «Спартак» намерен оформить немедленный переход защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова. «Красно-белые» зимой договорились о заключении предварительного контракта с игроком, но в определенный момент решили не дожидаться лета.

Как свидетельствует «РБ Спорт», сторонам удалось найти компромисс и оформить сделку уже сейчас. Столичный клуб выплатит «Крыльям» компенсацию за трансфер футболиста, а также сдаст в аренду до конца сезона Илью Гапонова.

Напомним, что Чернов является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне на его счету 16 поединков, в которых ему даже удалось отметиться одним забитым голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Никита Чернов Илья Гапонов трансферы футбола - зима 2022
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