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ЦСКА уже практически договорился об аренде Гайча в аргентинский чемпионат слухи

04 Февраля 2022 • 22:21 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

Нападающий Адольфо Гайч, оказавшийся не нужен ни «Эльче», ни ЦСКА, с которым он связан контрактными обязательствами, в скором времени пополнит ряды новый команды. Различные источники уверяют, что аргентинский может в очередной раз отправится в аренду.

Как сообщалось ранее, «армейцы» активно ведут переговоры с представителем родного чемпионата Гайча, с «Индепендьенте». По информации портала TyC Sports, все детали сделки уже практически согласованы. Для того, чтобы официально объявить о переходе, сторонам осталось уладить лишь последние нюансы.

Отмечается, что в договор с аргентинским клубом будет включен пункт о праве выкупа. Само арендное соглашение 22-летнего форварда будет рассчитано на год.   

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ЦСКА Москва Индепендьенте Адольфо Гайч трансферы футбола - зима 2022
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