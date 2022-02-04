Нападающий Адольфо Гайч, оказавшийся не нужен ни «Эльче», ни ЦСКА, с которым он связан контрактными обязательствами, в скором времени пополнит ряды новый команды. Различные источники уверяют, что аргентинский может в очередной раз отправится в аренду.

Как сообщалось ранее, «армейцы» активно ведут переговоры с представителем родного чемпионата Гайча, с «Индепендьенте». По информации портала TyC Sports, все детали сделки уже практически согласованы. Для того, чтобы официально объявить о переходе, сторонам осталось уладить лишь последние нюансы.

Отмечается, что в договор с аргентинским клубом будет включен пункт о праве выкупа. Само арендное соглашение 22-летнего форварда будет рассчитано на год.