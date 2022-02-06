Гус Тиль намекнул, что не вернётся в «Спартак»

В воскресенье полузащитник «Фейеноорда» Гус Тиль, который арендован у московского «Спартака», снова отметился забитыми голами в составе своей команды и даже возглавил гонку бомбардиров голландского первенства. После матча у футболиста спросили, определился ли он уже со своим будущим и возможно ли возвращение в Россию.

«Не буду делать никаких заявлений. У меня в Москве есть работодатель, и я не хочу, чтобы он услышал что-то такое, о чем еще не знает. Здесь все хорошо, поэтому не собираюсь никого ни радовать, ни расстраивать», - приводит слова Тиля местное издание RTV Rijnmond.

Напомним, что в «Спартаке» хавбеку не удалось проявить себе в полной мере, столкнувшись со шквалом критики.