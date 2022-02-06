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Гус Тиль намекнул, что не вернётся в «Спартак»

06 Февраля 2022 • 22:53 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

В воскресенье полузащитник «Фейеноорда» Гус Тиль, который арендован у московского «Спартака», снова отметился забитыми голами в составе своей команды и даже возглавил гонку бомбардиров голландского первенства. После матча у футболиста спросили, определился ли он уже со своим будущим и возможно ли возвращение в Россию.

«Не буду делать никаких заявлений. У меня в Москве есть работодатель, и я не хочу, чтобы он услышал что-то такое, о чем еще не знает. Здесь все хорошо, поэтому не собираюсь никого ни радовать, ни расстраивать», - приводит слова Тиля местное издание RTV Rijnmond.

Напомним, что в «Спартаке» хавбеку не удалось проявить себе в полной мере, столкнувшись со шквалом критики.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фейеноорд Гус Тиль
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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