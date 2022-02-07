Кавазашвили предположил, почему Тиль в Нидерландах играет лучше, чем в России за «Спартак»

Вчера, 6 февраля, арендованный «Фейеноордом» у московского «Спартака» полузащитник Гус Тиль отметился очередными голами в местном первенстве, возглавил гонку бомбардиров. Бывший футболист «красно-белых» Анзор Кавазашвили предположил, почему голландец не демонстрировал подобную результативность во время выступлений за российскую команду.

«В Нидерландах вся команда нацелена на результат, чтобы народу было приятно наблюдать такую игру. Мы еще не дожили до этого. Наши клубы даже думать перестали. Если он приедет в «Спартак», который мы видим в последнее время, когда полузащита вечно теряет мяч, а нападение – полный ноль, то что он сделает?», - привод слова специалиста «РБ Спорт».

Также Кавазашвили добавил, что в России уже давно не было по-настоящему качественных форвардов, способных решать судьбы эпизодов и создавать моменты. По его словам, только Артёма Дзюбу можно отметить в плане креативности на футбольном поле.