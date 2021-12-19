Агент Буффона прокомментировал слухи о потенциальном переходе в «Спартак»

Итальянская пресса буквально «взорвала» медиа-пространство, сообщив о возможном переходе 43-летнего голкипера «Пармы» Джанлуиджи Буффона в «Спартак». Впрочем, мечтать о переезде легендарного футболиста в Москву пришлось не долго.

Агент вратаря Сильвано Мартина заявил, что на данный момент такой вариант точно не рассматривается.

«Я впервые слышу об этом. Нет абсолютно ничего правдивого в этом, в том числе потому, что Буффон имеет контракт с «Пармой» до 2023 года», - приводит слова представителя Буффона «Спорт-Экспресс».

Напомним, что слухи появились на фоне недовольства игроком выступлениями своей нынешней команды в Серии Б – «Парма» расположилась лишь в нижней части турнирной таблицы чемпионата.