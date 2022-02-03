Баженов – о новичках «Спартака»: «Пришли игроки среднего уровня, но им нужно дать время и шанс»

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов оценил работу московского клуба на трансферном рынке зимой. Эксперт высказал мнение, что «красно-белые» не осуществили какие-то громкие подписания, но призвал дать возможность проявить себя приобретенным футболистам.

«Конечно, хотелось бы более громких имен, чтобы быть уверенным, что они точно впишутся в команду. Такого сейчас мы не увидели. Да, есть перспективная молодежь, пришли игроки среднего уровня, но им нужно дать время и шанс», - цитирует Баженова «РБ Спорт».

Стоит напомнить, что «Спартак» не сумел зарегистрировать всех своих новичков на плей-офф раунд Лиги Европы из-за лимита. В частности, вне окончательного списка остался левый защитник молодежной сборной России Леон Классен.