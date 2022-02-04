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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​На дерби «Спартак» - ЦСКА не будет активных фанатов

04 Февраля 2022 • 14:34 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

В первом же туре чемпионата России в 2022 году болельщиков ждёт большой матч – «Спартак» против ЦСКА. Столь принципиальное дерби потеряет краски из-за отсутствия на нём активных фанатов. Дело в том, что и представители фан-движения «Спартака», и представители фан-движения ЦСКА объявили бойкот из-за закона Fan ID, о чём мы ранее уже сообщали. Важно то, что фанаты «красно-белых» и «красно-синих»  объявили бойкот уже сейчас. Они не будут посещать матчи второй части сезона, хотя до лета для прохода на стадион оформлять Fan ID точно не нужно.

Битва между «Спартаком» и ЦСКА пройдёт на «Открытие Арене» 26 февраля.   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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