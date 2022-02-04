​На дерби «Спартак» - ЦСКА не будет активных фанатов

В первом же туре чемпионата России в 2022 году болельщиков ждёт большой матч – «Спартак» против ЦСКА. Столь принципиальное дерби потеряет краски из-за отсутствия на нём активных фанатов. Дело в том, что и представители фан-движения «Спартака», и представители фан-движения ЦСКА объявили бойкот из-за закона Fan ID, о чём мы ранее уже сообщали. Важно то, что фанаты «красно-белых» и «красно-синих» объявили бойкот уже сейчас. Они не будут посещать матчи второй части сезона, хотя до лета для прохода на стадион оформлять Fan ID точно не нужно.

Битва между «Спартаком» и ЦСКА пройдёт на «Открытие Арене» 26 февраля.