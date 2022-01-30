ЦСКА и «Салернитана» согласовали переход Бохинена

Слухи касательно перехода полузащитника ЦСКА Эмиля Бохинена в «Салернитану» подтвердились. Клубы согласовали арендное соглашение на полгода, включив в договор опцию выкупа по окончании сезона.

По информации журналиста Николо Скиры, за аренду норвежца «армейцы» получат 300 тысяч евро, а за полноценный трансфер четыре миллиона евро, если итальянская сторона решит оставить игрока у себя. Правда, этот пункт станет доступным только в случае сохранения «Салернитаной» прописки в Серии А.

Медицинское обследование Бохинена запланировано на воскресенье. В составе ЦСКА хавбек не стал основным футболистом за почти год пребывания в Москве.