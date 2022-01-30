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ЦСКА и «Салернитана» согласовали переход Бохинена

30 Января 2022 • 00:38 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
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26.02 19:00

Слухи касательно перехода полузащитника ЦСКА Эмиля Бохинена в «Салернитану» подтвердились. Клубы согласовали арендное соглашение на полгода, включив в договор опцию выкупа по окончании сезона.

По информации журналиста Николо Скиры, за аренду норвежца «армейцы» получат 300 тысяч евро, а за полноценный трансфер четыре миллиона евро, если итальянская сторона решит оставить игрока у себя. Правда, этот пункт станет доступным только в случае сохранения «Салернитаной» прописки в Серии А.

Медицинское обследование Бохинена запланировано на воскресенье. В составе ЦСКА хавбек не стал основным футболистом за почти год пребывания в Москве.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Салернитана Эмиль Бохинен
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