Пресс-служба ЦСКА поздравила с днем рождения гендиректора клуба

Роману Бабаеву, генеральному директору московского ЦСКА, исполняется сегодня 44 года. В связи с этим поздравления Бабаева опубликовала пресс-служба московского клуба.

- Поздравляем с днем рождения генерального директора ЦСКА Романа Юрьевича Бабаева, - гласит сообщение.

Баваев стал генеральным директором клуба пятнадцать лет тому назад. в 2007 году. В целом же в ЦСКА он работает с 1999 года, тогда он начал карьеру в качестве клубного юридического консультанта. В настоящий момент московский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице с 30-ю очками после восемнадцати туров. Следующий матч команда проведет 26 февраля против принципиального соперника - московского «Спартака».