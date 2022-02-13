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Пресс-служба ЦСКА поздравила с днем рождения гендиректора клуба

13 Февраля 2022 • 10:50 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
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26.02 19:00

Роману Бабаеву, генеральному директору московского ЦСКА, исполняется сегодня 44 года. В связи с этим поздравления Бабаева опубликовала пресс-служба московского клуба.

- Поздравляем с днем рождения генерального директора ЦСКА Романа Юрьевича Бабаева, - гласит сообщение.

Баваев стал генеральным директором клуба пятнадцать лет тому назад. в 2007 году. В целом же в ЦСКА он работает с 1999 года, тогда он начал карьеру в качестве клубного юридического консультанта. В настоящий момент московский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице с 30-ю очками после восемнадцати туров. Следующий матч команда проведет 26 февраля против принципиального соперника - московского «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Роман Бабаев
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