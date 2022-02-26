Гаврилов: Зачем было менять тренера, ничего не поменялось в «Спартаке»

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов оценил игру команды в первом матче после возобновления российского чемпионата. В игре в рамках девятнадцатого тура российской Премьер-лиги московский «Спартак» встречался с ЦСКА и безропотно уступил «армейцам», пропустив два безответных мяча. Для наставника «Спартака» Паоло Ваноли эта игра стала первым официальным матчем у руля команды, и Гаврилов не впечатлен увиденным.

- Красно-белые усилились, ну и дальше что? Есть ли какие-то перспективы? Я и не могу сказать уже. О какой перспективе может идти речь? Если игра осталась на том же уровне, получается и не было смысла менять тренера, - вопрошает Гаврилов, цитируемый «Спорт-Экспресс».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, при этом команда может пропустить вперед «Рубин», который сыграл на матч меньше и который сыграет в понедельник с «Зенитом». В последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2017 году.