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ЦСКА также включился в борьбу за хавбека сборной Норвегии – ранее сообщалось об интересе «Локомотива» и «Спартака»

30 Января 2022 • 23:16 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

Норвежский полузащитник «Сампдории» Мортен Торсби попал на радары клубов российской Премьер-лиги. Футболист заинтересовал сразу три московских команды – ранее итальянская пресса сватала его в «Спартак» и «Локомотив», а теперь подсуетился еще и ЦСКА.

Такой информацией на своих страницах поделилось издание Il Secolo XIX. Источник также уточняет, что сумма сделки оценивается в семь миллионов евро, а «армейцы» даже успели сделать «Сампдории» официальное предложение.

В текущем сезоне на счету 25-летнего Торсби три забитых гола и один ассист в 24 матчах за свою команду во всех турнирах. Срок действия его контракта истекает летом 2023 года.

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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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