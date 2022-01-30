ЦСКА также включился в борьбу за хавбека сборной Норвегии – ранее сообщалось об интересе «Локомотива» и «Спартака»

Норвежский полузащитник «Сампдории» Мортен Торсби попал на радары клубов российской Премьер-лиги. Футболист заинтересовал сразу три московских команды – ранее итальянская пресса сватала его в «Спартак» и «Локомотив», а теперь подсуетился еще и ЦСКА.

Такой информацией на своих страницах поделилось издание Il Secolo XIX. Источник также уточняет, что сумма сделки оценивается в семь миллионов евро, а «армейцы» даже успели сделать «Сампдории» официальное предложение.

В текущем сезоне на счету 25-летнего Торсби три забитых гола и один ассист в 24 матчах за свою команду во всех турнирах. Срок действия его контракта истекает летом 2023 года.