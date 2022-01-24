Сербский нападающий «Рубина» Джордже Деспотович, который на днях повздорил с руководством казанского клуба, может получить предложение от другого представителя российской Премьер-лиги.

На родине игрока сообщили, что интересен к форварду проявляет московский ЦСКА. Согласно сведениям местного издания Arena Sport, «армейцы» уже выходили на контакт с футболистом. Более того, столичный клуб готов платить Деспотовичу в два раза больше, чем «Црвена Звезда», где игрок начинал свой путь в профессиональном футболе.

Напомним, в текущем сезоне сербу пока не удалось вернуть свои оптимальные кондиции – на его счету всего один гол в девяти матчах внутреннего первенства за «Рубин».