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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Изгнанный из «Рубина» Деспотович может оказаться в ЦСКА слухи

24 Января 2022 • 00:03 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

Сербский нападающий «Рубина» Джордже Деспотович, который на днях повздорил с руководством казанского клуба, может получить предложение от другого представителя российской Премьер-лиги.  

На родине игрока сообщили, что интересен к форварду проявляет московский ЦСКА. Согласно сведениям местного издания Arena Sport, «армейцы» уже выходили на контакт с футболистом. Более того, столичный клуб готов платить Деспотовичу в два раза больше, чем «Црвена Звезда», где игрок начинал свой путь в профессиональном футболе.

Напомним, в текущем сезоне сербу пока не удалось вернуть свои оптимальные кондиции – на его счету всего один гол в девяти матчах внутреннего первенства за «Рубин».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Рубин Джордже Деспотович
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