Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о победе армейцев над «Спартаком» (2:0) в дерби.

- Неожиданный для вас результат?

- Нет, абсолютно. Я еще до игру говорил, что армейцы победят 2:0, потому что в ЦСКА появились новые игроки, очень хорошее по характеристикам: и Языджи, и Карраскаль. И с обороной более – менее все нормально. Акинфеев в порядке. Я был уверен, что один-два мяча ЦСКА забьет, или Заболотный, или Эджуке. Но они не оправдали мои надежды. Не годятся они в этот состав. А вот новые ребята – это топ, высший класс. По этим игрокам можно судить обо всем нашем футболе. Только два этих человека показали, как нужно играть в футбол. Все остальное – дерьмо, от которого надо освобождаться. И как можно быстрее. Но это сложно сделать.

- У Языджи и Карраскаля такой сильный уровень или они успели хорошо адаптироваться в команде?

- Там нечего адаптироваться. Это только журналисты говорят про несыгранность, но так не бывает. Такие футболисты играют с листа. Выходят на поле, и с первого касания могут определить своего партнера, что он умеет, и не умеет, и в этом ключе будет действовать: давать ему в такой ситуации пас, или нет, на какую ногу давать. Это определяется сразу, подсознательно.

- У «Спартака» тоже были новички – Мартинс и Николсон, который вышел на замену. Но они не так ярко проявили себя. Считаете, у них ниже уровень по сравнению с армейскими легионерами?

- Конечно. Это просто несравнимо. Они на голову ниже. Оборона «Спартака» вообще никуда не годится. Жиго мне давно не нравится. Это все для публики. Они подключаются в атаку, забивают мячи. Да не нужно им мячи забивать. Вы организуйте оборону нормально. Но они с Джикией пользуются дешевой популярностью, потому что болельщикам нравятся их подключения в атаку. Но так нельзя играть. Оборона – это в первую очередь. Это твоя задача. А у «Спартака» там проходной двор. Они не умеют мячи отнимать. В шпагате это делают. Так нельзя. Мяч отнимается только в подкате.

- Как вам качество дерби? Понравилось?

- Да. Но только со стороны армейцев. А в «Спартаке» была какая-то мышиная возня. Они даже не знают, что впереди делать. Утыкаются в середину обороны ЦСКА, вместо того, чтобы растащить по флангам и действуют, как получится.

- Какие изменения в игре армейцев вам бросились в глаза после сборов?

- Усиление линии полузащиты. Полузащитники подключаются и вперед, и назад. Эти два новичка отработали на сто двадцать процентов. Это тяжелая работа.

- Какие видите турнирные перспективы ЦСКА? Шансы на высокое место повышаются?

- Конечно. Если так дальше будет продолжаться и в обороне команда немного подправит игру, то будет претендовать на очень хорошее место. Не знаю, как будет играть «Динамо», но эта команда послабее, чем армейцы.

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- В чём?

- По составу и по игре.

- «Спартак» остался последним российским клубом в евркубках. Скоро матч с «Лейпцигом». Не опасений, что немцы разгромят подопечных Ваноли?

- «Спартаку» там делать нечего. Это уже не та команда, что обыгрывала «Наполи». Надо смотреть в настоящий момент, что из себя представляет команда. Соболев вообще никакой. А кто такой Умяров? Такие ребята не годятся для большого футбола.

Елена Григорьевская