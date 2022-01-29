Итальянская пресса разузнала, что полузащитник «Сампдории» Мортен Торсби еще до конца зимнего трансферного окна может сменить клубную прописку. Оказывается, к футболисту проявляют интерес представители российской Премьер-лиги, «Спартак» и «Локомотив».

Согласно сведениям портала sampdorianews.net, обе московских команды следят за выступлениями норвежца, но пока не обращались к нему с конкретным предложением о переходе.

Стоит добавить, что прошлым летом Торсби активно сватали в «Аталанту», но клуб из Бергамо в конечном итоге сделал ставку на Теуна Коопмейнерса. На данный момент рыночная стоимость 25-летнего хавбека оценивается в семь миллионов евро.