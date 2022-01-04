Новичка «Спартака» Николсона признали игроком года на Ямайке

Нападающий Шамар Николсон, недавно перешедший в московский «Спартак», стал футболистом года на Ямайке.

В этом сезоне чемпионата Бельгии он настрелял 11 голов и отдал 5 голевых передач в 17 матчах за «Шарлеруа». К 24 годам Николсон успел провести 29 матчей за сборную своей страны, в которых отличился 10 голами.

Напомним, что в конце декабря московский «Спартак» заплатил за игрока 10 миллионов евро. Дебютировать за новый клуб Николсон сможет после зимней паузы в РПЛ, которая закончится в конце февраля.