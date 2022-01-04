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Новичка «Спартака» Николсона признали игроком года на Ямайке

04 Января 2022 • 00:27 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

Нападающий Шамар Николсон, недавно перешедший в московский «Спартак», стал футболистом года на Ямайке.

В этом сезоне чемпионата Бельгии он настрелял 11 голов и отдал 5 голевых передач в 17 матчах за «Шарлеруа». К 24 годам Николсон успел провести 29 матчей за сборную своей страны, в которых отличился 10 голами.

Напомним, что в конце декабря московский «Спартак» заплатил за игрока 10 миллионов евро. Дебютировать за новый клуб Николсон сможет после зимней паузы в РПЛ, которая закончится в конце февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная Ямайки Шамар Николсон
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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