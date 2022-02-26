Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу над московским «Спартаком» (2:0).

«Была достаточно интересная и бескомпромиссная игра. Мы создали больше моментов и заслуженно выиграли. Первая игра после паузы всегда тяжёлая. Я доволен матчем.

- Сильно ли отличался «Спартак» Витории от «Спартака» Ваноли?

- Отличался. Но не сильно. При этом заметно это было в нюансах. При просмотре игры можно будет выделить больше отличий.

- Как оцените игру новичков?

- Они сыграли очень хорошо. Вписались уже в команду. Но ещё есть над чем работать, надо улучшить взаимопонимание. Но и всей команде ещё. Есть куда стремиться, после сборов надо сыграться.

- Не боитесь, что новички покинут команду из-за сложившейся ситуации?

- Я думаю, все чувствуют себя не очень в данной ситуации. Я подобрал самые мягкие слова. Надеюсь, что всё будет хорошо.

- Что произошло в эпизоде с вашей жёлтой карточкой? Довольны судейством?

- Жёлтая карточка не первая и не последняя. Судейство было нормальным, но много мелких эпизодов было трактовано неправильно, как я считаю, но могу ошибаться. При просмотре игры уже будет понятно.

- Какая ваша позиция по ситуации с Украиной?

- Я не разбираюсь в политике и войнах. На войне нет победителя, там только проигравшие. Поэтому я люблю спорт, где есть победители», - передаёт слова Березуцкого корреспондент «Евро-футбол.Ру» Николай Алексеев.