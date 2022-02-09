Айртон заявил, что никогда не задумывался об уходе из «Спартака»

Защитник «Спартака» Айртон Лукас рассказал, почему он согласился продлить контракт с московским клубом, учитывая интерес к нему со стороны целого ряда европейских команд. В частности, прошлой осенью футболиста активно сватали в Серию А.

По словам Айртона, он даже не рассматривал подобный расклад событий. «Никогда не думал об уходе. Очень рад, что все произошло именно таким образом, долго ждал этого. Надеюсь, что буду приносить пользу и мы станем еще сильнее», - прокомментировал бразилец в разговоре с пресс-службой клуба.

К слову, Айртон остался единственным номинально левым защитником в заявке «красно-белых» на Лигу Европы – клуб не смог включить в список новичка Леона Классена из-за лимита.