Стало известно, сколько «Рубин» готов заплатить ЦСКА за Кучаева

На днях появилась информация, что полузащитником ЦСКА Константином Кучаевым активно интересуется «Рубин». Стороны уже начали переговоры по возможной аренде с последующим правом выкупа.

По информации «РБ Спорт», казанцы готовы в будущем выкупить контракт 23-летнего футболиста за пять миллионов евро. Согласно источнику, клубам осталось договориться только лишь по сумме платы за аренду, после чего переход будет официально завершен.

В нынешнем сезоне Кучаев 15 раз выходил на поле в составе «армейцев» во всех турнирах. В них ему удалось отметиться одним точным ударом. В общей сложности хавбек провел за ЦСКА уже 115 поединков, являясь воспитанником местной академии.