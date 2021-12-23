Бышовец: Самое тяжелое для Ваноли уже случилось – он прибыл в «Спартак»

Итальянскому специалисту Паоло Ваноли придется нелегко на новом месте работы в «Спартаке» - именно такого мнения придерживается бывший главный тренер национальной сборной России Анатолий Бышовец. Он спрогнозировал, что новоиспеченному наставнику столичного клуба предстоит столкнуться с рядом трудностей.

«Самое тяжелое уже случилось. Ваноли пришел в «Спартак». Боюсь, Ваноли не представляет, что происходит внутри клуба. У него за плечами нет самостоятельной работы на высоком уровне. Быть помощником Конте — это, конечно, опыт. Но опыт не в принятии решений, а в помощи», - поделился Бышовец в интервью для «РБ Спорт».

Помимо этого, он назвал еще ряд возможных проблем тренера в Москве. Среди них незнание языка и особенностей российского чемпионата, а также завышенные ожидания и надежды на мгновенный результат со стороны общества.