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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец: Самое тяжелое для Ваноли уже случилось – он прибыл в «Спартак»

23 Декабря 2021 • 23:20 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
26.02 19:00

Итальянскому специалисту Паоло Ваноли придется нелегко на новом месте работы в «Спартаке» - именно такого мнения придерживается бывший главный тренер национальной сборной России Анатолий Бышовец. Он спрогнозировал, что новоиспеченному наставнику столичного клуба предстоит столкнуться с рядом трудностей.

«Самое тяжелое уже случилось. Ваноли пришел в «Спартак». Боюсь, Ваноли не представляет, что происходит внутри клуба. У него за плечами нет самостоятельной работы на высоком уровне. Быть помощником Конте — это, конечно, опыт. Но опыт не в принятии решений, а в помощи», - поделился Бышовец в интервью для «РБ Спорт».

Помимо этого, он назвал еще ряд возможных проблем тренера в Москве. Среди них незнание языка и особенностей российского чемпионата, а также завышенные ожидания и надежды на мгновенный результат со стороны общества.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Паоло Ваноли
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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