Стали известны некоторые детали сделки будущего перехода люксембуржца Перейры в «Спартак»

Московский «Спартак» анонсировал последнее подписание в текущее зимнее трансферное окно – столичная команда в своем «Твиттере» намекнула на переход опорного полузащитника «Янг Бойз» Кристофера Мартинша Перейры.

Итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари разузнал некоторые детали будущей сделки между клубами. Согласно предоставленным сведениям, «красно-белые» возьмут Перейру в аренду, включая при этом в договор опцию обязательного выкупа. О сумме потенциального полноценного трансфера пока не сообщается.

Напомним, что слухи о подписании 24-летнего люксембуржца вызвали неоднозначные впечатления у болельщиков «Спартака». В частности, многие опасаются по поводу регулярных травм игрока.