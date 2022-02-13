Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Онопко считает, что Чернов может сделать оборону «Спартака» более надёжной

13 Февраля 2022 • 21:50 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
2.50 3.30 2.90
26.02 19:00

Летом защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов пополнит ряды московского «Спартака» - «красно-белые» договорились с футболистом о сотрудничестве, подписав предварительный контракт. Тренер сборной России Виктор Онопко рассказал, что думает по поводу подобного перехода своего бывшего подопечного по ЦСКА.

«Чтобы заиграть в ЦСКА, ему не хватало уверенности. К тому же он слишком болезненно реагировал на любые замечания, что рождало боязнь ошибиться. В свои 25 он еще может прибавить. По крайней мере, сезон в «Крыльях» это подтвердил. А «Спартак» убедил, что Чернов — тот, кто сделает его оборону более надежной», - цитирует Онопко «Спорт-Экспресс».

Также специалист сравнил Чернова с Сергеем Игашевичем, пояснив, что футболисты его позиции должны быть более злыми и по-футбольному агрессивными во время матчей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виктор Онопко Никита Чернов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Февраля
22:06 · Россия. Премьер-лига
Ничья с латвийским клубом, которую для «Динамо» спас шикарным ударом Захарян – видео видео
21:50 · Россия. Премьер-лига
Онопко считает, что Чернов может сделать оборону «Спартака» более надёжной
20:24 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Мы рады, что Лесовой вернулся в обойму «Динамо»
19:45 · Россия. Премьер-лига
Тульский «Арсенал» поддерживает идею расширения РПЛ до 18 команд
18:51 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» ушло от поражения в контрольном матче с «РФШ Рига»
18:28 · Россия. Премьер-лига
Алберто – о соперничестве со «Спартаком»: «Всю красную одежду оставлю в Бразилии»
18:08 · Россия. Премьер-лига
Экс-партнёр Зе Самб: «Слухи о его конфликтности сильно преувеличены» эксклюзив
17:40 · Россия. Премьер-лига
​Алберто рассказал, сколько голов хочет забить за «Зенит» до конца сезона
15:52 · Россия. Премьер-лига
​Леон Мусаев: «Хотел бы видеть Дзюбу в «Рубине»
14:41 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Зенита» не видит в Fan ID способ контролировать фанатов 1
13:15 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» рассказал об итогах обследования Ловрена 1
12:47 · Россия. Премьер-лига
​Тренер сборной Польши заселился в отель «Динамо» в Турции
12:24 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» сменит эмблему
10:50 · Россия. Премьер-лига
Пресс-служба ЦСКА поздравила с днем рождения гендиректора клуба
10:40 · Россия. Премьер-лига
Кураньи пожелал успеха московскому «Динамо»
Все новости
Рекомендуем