Онопко считает, что Чернов может сделать оборону «Спартака» более надёжной

Летом защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов пополнит ряды московского «Спартака» - «красно-белые» договорились с футболистом о сотрудничестве, подписав предварительный контракт. Тренер сборной России Виктор Онопко рассказал, что думает по поводу подобного перехода своего бывшего подопечного по ЦСКА.

«Чтобы заиграть в ЦСКА, ему не хватало уверенности. К тому же он слишком болезненно реагировал на любые замечания, что рождало боязнь ошибиться. В свои 25 он еще может прибавить. По крайней мере, сезон в «Крыльях» это подтвердил. А «Спартак» убедил, что Чернов — тот, кто сделает его оборону более надежной», - цитирует Онопко «Спорт-Экспресс».

Также специалист сравнил Чернова с Сергеем Игашевичем, пояснив, что футболисты его позиции должны быть более злыми и по-футбольному агрессивными во время матчей.