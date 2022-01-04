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Гаврилов считает, что денежные вложения «Спартака» не оправдывают себя

04 Января 2022 • 21:13 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

На днях появилась занимательная статистика, согласно которой состав «Спартака» оценивается экспертами портала Transfermarkt вторым самым дорогим в местном первенстве. Экс-игрок «красно-белых» Юрий Гаврилов считает, что это наглядный пример того, как плохо работает селекция столичного клуба.

«Это в очередной раз говорит о том, что вложения в «Спартак» на данный момент не оправдываются. Футболисты не отрабатывают те деньги, за которые их приобретают», - поделился специалист в разговоре с «РБ Спорт».

Также Гаврилов остался не в восторге от последних трансферов москвичей. По его мнению, «Спартак» просто транжирит деньги, оплачивая содержание молодежной академии. «Затрачиваете огромные финансы на воспитание молодых футболистов, а толку от них никакого. Потом вы просто берете и привозите других», - подытожил эксперт.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Гаврилов
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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